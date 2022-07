Google (Alphabet) looses landmark antitrust case appeal in Italy re. Android Auto

Maybe Enelx is not widely known… it’s the tech innovation brand of Enel. Enel is the second largest power company worldwide (after China’s State grid Corp.)

Enelx wanted access to Android Auto to publish an app for their charging stations but Google put obstacles and deferred its publication, thus abusing their dominant position, Italy’s Antritrust authority found in 2021.

Google/Alphabet appealed and lost in the appeals court (TAR Lazio- Tribunale Amministrativo Regionale Lazio) that confirmed the sanction of 100MEur (0,064% of the revenues of the company)

We need Device Neutrality now! (and luckily it’s in the Digital Markets Act!)

Source: TAR Lazio

